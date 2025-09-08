Anta Toros Vefatı: Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Anma Töreni

Anta Toros için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni

Törenin detayları ve defin bilgisi

Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Anta Toros için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından sanatçının töreni Beyoğlu Üç Horan Kilisesi'nde sürdürülecek ve bugün Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek.

İrna Büyüksakayan Torosyan, törende annesinin vefatına hiç hazırlıklı olmadığını belirterek "Çok şanslıyım ki iki muhteşem insanın evladıyım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel dostluklar bıraktığı için de her ikisine teşekkür ediyorum." dedi.

Serdar Büyüksakayan, Toros'un torunu olarak söz alıp "Anneannemden öte çok yakın bir dostum gibiydi ve gerçekten çok özel bir insandı. Hep bizimle yaşayacak. Bizimle olmadığına hala inanamıyorum, yanımdaymış gibi. Yaşattığı güzel anılar için de ona teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Suna Keskin, Anta Toros ile "50 yıllık dost, arkadaş, candaş, yoldaş, meslektaş" olduğunu söyleyerek "50 yılımın her anında var olan çok güzel, çok değerli bir dostumdu. Onu buradan göndermek çok zor. Güle güle Anta." diye konuştu.

Göksel Kortay ise Toros'u "iyi oyuncu, iyi insan ve iyi bir dost" olarak tanımladı ve "Kendi güzel, yüreği güzel, çok hoş bir insandı. ... Her zaman güleç, hep sımsıcak, nazik, kibar, kimseyi kırmayan, dünyanın en efendi insanlarından biriydi" sözleriyle duygularını paylaştı.

Ayşe İnci sanatçıyı tanıdığı günden beri hayranlıkla anarak "Yüzü güzel, gülüşü güzel, gözlerinin içi gülen, gerçekten çok zarif, çok tatlı bir kadındı. Onunla jüri nedeniyle çok bir arada olduk. Eleştirilerinde tatlı ve ölçülüydü. Kalp kırmadan, kimsenin hakkını yemeden, gayet tatlı tatlı müdahale ederdi. Hepiniz gibi ben de onu çok özleyeceğim. Güle güle Antacığım. Seni hiç unutmayacağız." dedi.

Nişan Şirinyan ise 18 yaşında tanıştığını belirterek "O zamandan beri birlikteydik. Zaman zaman birlikte oyunlara gittik, oyunlar yaptık. Hiç kimsenin kalbini kırmayan, çok sevecen bir insandı Anta. Unutmayacağız onu. Işıklarda olsun." ifadelerini kullandı.

Ulvi Alacakaplan, Dostlar Tiyatrosu döneminden başlayan uzun arkadaşlığına değinerek "Anta kesintisiz bir güzeldi. Sadece bedeni değil içi güzeldi" dedi ve sanatçıyla ilgili anılarını paylaştı.

Hakan Altuner ise doğrudan birlikte oyun oynamamış olsalar da Toros'un "güzel enerjisi ve güler yüzünü" hissettiğini belirterek "Yolu ışık olsun" diye konuştu.

Murat Özen, Film-San Vakfı Başkanı olarak Anta Toros'u vakıftaki kahkahaları ve genç oyunculara rehberlik eden yaklaşımıyla hatırlayacağını söyledi ve "Ruhu şad olsun" dileğinde bulundu.

Törene Film-San Müdürü Kıvanç Terzioğlu'nun sunumuyla yazar ve araştırmacı Pınar Çekirge, oyuncular Neriman Uysal, Alp Balkan, Öncil Aktarıcı, Lulu Bakar, Hrasun Sergio, Sosi Cındoyan, Tiraje Başaran ve çok sayıda tiyatro ve sinema emekçisi katıldı.

Anta Toros hakkında

Anta Toros, 1948'de İstanbul'da doğdu. Tiyatroya amatör olarak 1965 yılında adım attı ve Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Profesyonel kariyerini Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda sürdürdü. Ali Poyrazoğlu, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner gibi topluluklarda yer aldı ve Amerika'da tiyatro üzerine çalışmalar yaptı. Sanatçı ayrıca üç ay boyunca Vera Vlasova ile çalıştı.

Toros, tiyatro sanatçısı ve yönetmen olan, 2010 yılında vefat eden eşi Misak Toros ile evliydi. Sanatçının bir kızı bulunuyor: İrna Büyüksakayan.

Anta Toros, 30 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra televizyon dizilerinde de yer aldı; aralarında Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Adanalı, Yarım Elma gibi yapımlar bulunuyor.