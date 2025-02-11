Antalya, 2025 Çevre Başkenti Olarak Tescillendi

Antalya, 2025 Çevre Başkenti Olma Başarısını Elde Etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın tarım ve turizm alanındaki başarılarının yanı sıra 2025 yılı Çevre Başkenti seçilmesiyle de gurur duyduklarını ifade etti.

Çevre Çalışmaları Uluslararası Arenada Takdir Ediliyor

Böcek, yaptığı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaların sınırları aşmakta olduğunu vurguladı. 40 ülkeden 94 belediyenin üyesi olduğu Asya Belediye Başkanları Forumu hakkında bilgi vererek, Antalya'nın bu forumda Çevre Koruma, İklim Değişikliği ile Mücadele ve Sürdürülebilir Enerji konularındaki çalışmalarıyla yer aldığını aktardı.

Antalya, Çevre Başkenti Olmayı Başardı

Böcek, yapılan değerlendirme sonucunda Antalya'nın 2025 yılı Çevre Başkenti olarak ilan edildiğini belirterek, şunları kaydetti: “Turizme ve tarım başkenti olarak her daim övündüğümüz Antalya'mız, artık çevrenin de başkenti olarak tescillenmiştir.” Ayrıca, bu ödülün, uluslararası alanda kazandıkları 21. çevre ödülü olduğunu ve hem Türkiye'de hem de dünyanın çeşitli yerlerinde takdir gördüklerini dile getirdi.

Böcek, “Havasına, suyuna, mavi bayraklı temiz denizlerine, verimli topraklarına kısacası zengin çevre mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.” ifadeleriyle Antalya'nın çevre koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.