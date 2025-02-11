DOLAR
36,04 -0,08%
EURO
37,3 -0,51%
ALTIN
3.361,76 -0,06%
BITCOIN
3.471.536,54 1,09%

Antalya, 2025 Çevre Başkenti Olarak Tescillendi

Antalya, tarım ve turizm dışında '2025 Çevre Başkenti' olarak da uluslararası bir ödül aldı. Başkan Böcek, çevre çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 19:08
Antalya, 2025 Çevre Başkenti Olarak Tescillendi

Antalya, 2025 Çevre Başkenti Olma Başarısını Elde Etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın tarım ve turizm alanındaki başarılarının yanı sıra 2025 yılı Çevre Başkenti seçilmesiyle de gurur duyduklarını ifade etti.

Çevre Çalışmaları Uluslararası Arenada Takdir Ediliyor

Böcek, yaptığı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaların sınırları aşmakta olduğunu vurguladı. 40 ülkeden 94 belediyenin üyesi olduğu Asya Belediye Başkanları Forumu hakkında bilgi vererek, Antalya'nın bu forumda Çevre Koruma, İklim Değişikliği ile Mücadele ve Sürdürülebilir Enerji konularındaki çalışmalarıyla yer aldığını aktardı.

Antalya, Çevre Başkenti Olmayı Başardı

Böcek, yapılan değerlendirme sonucunda Antalya'nın 2025 yılı Çevre Başkenti olarak ilan edildiğini belirterek, şunları kaydetti: “Turizme ve tarım başkenti olarak her daim övündüğümüz Antalya'mız, artık çevrenin de başkenti olarak tescillenmiştir.” Ayrıca, bu ödülün, uluslararası alanda kazandıkları 21. çevre ödülü olduğunu ve hem Türkiye'de hem de dünyanın çeşitli yerlerinde takdir gördüklerini dile getirdi.

Böcek, “Havasına, suyuna, mavi bayraklı temiz denizlerine, verimli topraklarına kısacası zengin çevre mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.” ifadeleriyle Antalya'nın çevre koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Partilerden Önemli Açıklamalar
2
İsrail, 9 Sağ Esir Salıverilmeden Ateşkes Müzakerelerini Askıya Aldı
3
Mısır, Süveyş Kanalı Genişletme Projesini Tamamladı
4
Erzincan'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı: Asayiş Olaylarında %17 Düşüş
5
Bursa Merkezli Tefecilik Operasyonunda 13 Gözaltı
6
Aktau, 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış Törenine Hazırlanıyor
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya Ziyareti Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!