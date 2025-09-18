Antalya Aksu'da Orman Yangını: Macun Mahallesi'nde 2 Noktada Müdahale

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınlarına Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor; çalışmalar sürüyor.