Antalya Aksu'da Orman Yangını: Macun Mahallesi'nde 2 Noktada Müdahale

Antalya'nın Aksu İlçesinde Orman Yangını
Antalya'nın Aksu ilçesinde iki farklı noktada ormanlık alanda yangın çıktı. Macun Mahallesi'nde, Milli Eğitim lojmanlarının bulunduğu bölümde yangın başladı; nedeni henüz belirlenemedi.
Müdahale ve Sevk
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yetkililerin Açıklaması
Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada bölgede 2 farklı noktada yangın çıktığını ve tüm ekiplerin seferber edildiğini bildirdi. Şahin, söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
