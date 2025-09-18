Antalya Aksu'da Orman Yangını: Macun Mahallesi'nde 2 Noktada Müdahale

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınlarına Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor; çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 23:35
Antalya'nın Aksu İlçesinde Orman Yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki farklı noktada ormanlık alanda yangın çıktı. Macun Mahallesi'nde, Milli Eğitim lojmanlarının bulunduğu bölümde yangın başladı; nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve Sevk

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yetkililerin Açıklaması

Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada bölgede 2 farklı noktada yangın çıktığını ve tüm ekiplerin seferber edildiğini bildirdi. Şahin, söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki farklı noktada ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

