Antalya'da Aşırı Yağışlar: 403 Kişi Tahliye Edildi

Antalya'daki Aşırı Yağışların Etkileri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle mahsur kalan 403 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.

Görevlendirilen Personel ve Araçlar

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Antalya için turuncu kodlu uyarının ardından yaşanan olumsuzluklara karşı ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda, Antalya genelinde 2 bin 389 personel görevlendirildi.

Çalışmalarda 692 araç, 155 iş makinesi, 6 bot, 71 motopomp ve 40 dalgıç pompa kullanılmakta.

İhbar ve Tahliye Bilgileri

Şu ana kadar 89 ihbar alındığı belirtildi. Mahsur kalan vatandaşların bir an önce kurtarılması için gerekli tüm önlemler alınıyor.

Yağışların Süresi

Antalya'da aşırı yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte AFAD ve diğer ekibin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.