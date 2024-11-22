DOLAR
34,54 -0,22%
EURO
35,96 0,64%
ALTIN
2.991,49 -1,08%
BITCOIN
3.359.792,98 0,83%

Antalya'da Aşırı Yağışlar: 403 Kişi Tahliye Edildi

AFAD, Antalya'da aşırı yağış nedeniyle mahsur kalan 403 kişiyi tahliye etti, 2 bin 389 personel görevde.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:40
Antalya'da Aşırı Yağışlar: 403 Kişi Tahliye Edildi

Antalya'daki Aşırı Yağışların Etkileri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle mahsur kalan 403 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.

Görevlendirilen Personel ve Araçlar

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Antalya için turuncu kodlu uyarının ardından yaşanan olumsuzluklara karşı ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda, Antalya genelinde 2 bin 389 personel görevlendirildi.

Çalışmalarda 692 araç, 155 iş makinesi, 6 bot, 71 motopomp ve 40 dalgıç pompa kullanılmakta.

İhbar ve Tahliye Bilgileri

Şu ana kadar 89 ihbar alındığı belirtildi. Mahsur kalan vatandaşların bir an önce kurtarılması için gerekli tüm önlemler alınıyor.

Yağışların Süresi

Antalya'da aşırı yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte AFAD ve diğer ekibin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şerzan Kurt davasında emekli polis memuruna hapis cezası
2
Yenidoğan Çetesi Davasında Sanık Savunmaları Devam Ediyor
3
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde 5 Köyü Boşaltma Çağrısı Yaptı
4
Çin, Vize Muafiyeti Uygulamasını 9 Ülkeye Daha Yaygınlaştırdı
5
Lavrov: Biden Yönetimi, Trump'a Ukrayna'da Kötü Miras Bırakmaya Çalışıyor
6
Antalya'da Aşırı Yağışlar: 403 Kişi Tahliye Edildi
7
Bakan Kurum, Malta ile İşbirliğini Geliştiriyor

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak