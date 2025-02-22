Antalya'da Coşkulu Deve Güreşi Festivali Gerçekleşti

Antalya'nın Demre ilçesinde, Beymelek Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen deve güreşi festivali, bölgedeki devecilik kültürünü yaşatmayı hedefliyor. Festival, Köşkerler Güreş Sahası'nda gerçekleştirildi.

Festivalde Eğlence Dolu Anlar

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, deve sahipleri arasında yaşanan arbede, güvenlik güçleri tarafından zamanında müdahale edilerek büyümeden kontrol altına alındı. Bu nedenle güreşlere kısa bir süre ara verilse de, etkinlik sonrasında büyük bir coşkuyla devam etti.

Güzel havayı fırsat bilen birçok aile, çocuklarıyla birlikte güreşleri izlemeyi tercih etti. Davul ve zurna eşliğinde eğlenceli vakit geçiren katılımcılar, unutulmaz anların tadını çıkardılar.