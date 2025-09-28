Antalya'da Denizde Bir Kişi Ölü Bulundu

Gençlik Mahallesi'nde falezlerin başladığı noktada ihbar

Antalya'da denizde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesinde, falezlerin başladığı bölgede meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapanların denizde hareketsiz bir kişiyi görmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot sevk edildi. Deniz polisi kısa süreli aramanın ardından su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktası'na getirdi.

112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, üzerinde Emin Aral (28) adına düzenlenmiş belge bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.