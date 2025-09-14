Antalya'da Eski Futbolcunun Oğlu Haluk Altın Öldürüldü

Antalya Muratpaşa'da restoran sahibi Haluk Altın (45), tartışma sonrası geri dönen Ceyhun B. (38) tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti; şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 17:05
Antalya'da Eski Futbolcunun Oğlu Haluk Altın Öldürüldü

Antalya'da Eski Futbolcunun Oğlu Haluk Altın Öldürüldü

Olayın Detayları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu, restoran işletmecisi Haluk Altın (45), tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak'taki restoranda meydana geldi. İddiaya göre restorana kız arkadaşıyla gelen Ceyhun B. (38), saatin geç olduğu gerekçesiyle işletme sahibi Altın tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından kız arkadaşıyla iş yerinden ayrılan Ceyhun B., bir süre sonra geri dönerek restoranda işletmeci Haluk Altın'a tabancayla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Altın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli Ceyhun B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin, restorana alınmayınca sinirlendiğini ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, Haluk Altın'ın bir dönem Trabzonspor, Rizespor, Gaziantepspor ve Samsunspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu bildirildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu restoran işletmecisi...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu restoran işletmecisi Haluk Altın (45) tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli Ceyhun B, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Pamukova'da 3. Çilek Festivali Coşkuyla Gerçekleşti
2
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Özel Video Klibi
3
Antalya'da Eski Futbolcunun Oğlu Haluk Altın Öldürüldü
4
Bakırköy'de çay ocağı yangını söndürüldü
5
Siirt'te İki Araç Çarpmasıyla 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
6
Ağrı'da valizde 4 litre 322 mililitre sentetik uyuşturucu: 2 şüpheli gözaltında
7
Küresel Sumud Filosu'ndan 10 Tekne Tunus'tan Gazze'ye Yola Çıktı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye