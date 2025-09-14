Antalya'da Eski Futbolcunun Oğlu Haluk Altın Öldürüldü

Olayın Detayları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu, restoran işletmecisi Haluk Altın (45), tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak'taki restoranda meydana geldi. İddiaya göre restorana kız arkadaşıyla gelen Ceyhun B. (38), saatin geç olduğu gerekçesiyle işletme sahibi Altın tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından kız arkadaşıyla iş yerinden ayrılan Ceyhun B., bir süre sonra geri dönerek restoranda işletmeci Haluk Altın'a tabancayla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Altın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli Ceyhun B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin, restorana alınmayınca sinirlendiğini ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, Haluk Altın'ın bir dönem Trabzonspor, Rizespor, Gaziantepspor ve Samsunspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu bildirildi.

