Antalya'da Evde Diyaliz Projesi: 12 Hastaya 149 Seans

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Evde Diyaliz Projesiyle 12 hastaya 149 seans uygulandı; mobil ekipler yatağa bağımlı hastalara ilk evde diyaliz hizmetini başlattı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:38
Antalya'da Evde Diyaliz Projesi: 12 Hastaya 149 Seans

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Evde Diyaliz Atağı

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hayata geçirilen Evde Diyaliz Projesi ile kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalar, hemodiyaliz tedavilerini kendi evlerinde görebiliyor.

Projenin ilk aşaması: Eğitim ve uygulama

Projenin ilk adımı çerçevesinde 12 hastaya toplam 149 seans ev hemodiyalizi başarıyla uygulandı. Mobil diyaliz eğitim ekibi tarafından verilen eğitimler sayesinde hasta ve hasta yakınları, evde tedavilerini güvenli ve etkin şekilde sürdürebilecek yeterliliğe ulaştı.

İkinci aşama: Mobil ekiplerle evde sağlık hizmeti

Projenin ikinci aşamasında ise, ilk kez Antalya’da hayata geçirilen model ile yatağa bağımlı ya da hastaneye ulaşımda güçlük yaşayan hastalara profesyonel mobil sağlık ekipleri tarafından ev ortamında diyaliz hizmeti sunulmaya başlandı. Bu çerçevede ilk hastaya evde diyaliz uygulaması başarıyla uygulandı. Proje kapsamında bugün Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve mobil sağlık ekibi, evde diyaliz gören hastayı ziyaret etti.

Hastanın görüşü

12 yıldır diyaliz tedavisi gören ve evde diyaliz hizmetinden yararlanan 52 yaşındaki hasta, duygu ve deneyimlerini şöyle paylaştı:

"Tedavimi olmak için hastaneye gitmekte çok zorlanıyordum. Ne arabamız vardı ne de düzenli bir ulaşım imkanımız. Diyalize gidemediğim günler oluyordu ve bu beni çok üzüyordu. Evde diyaliz uygulaması benim için adeta bir umut oldu. Sağlık personeli evime kadar gelip tedavimi yapıyorlar. Kendi evimde, güvenli ve rahat bir ortamda tedavi almak bana büyük güç veriyor. Mutluluğumu ve memnuniyetimi kelimelerle anlatmam mümkün değil. Bu imkanı sağlayan devletimize yürekten teşekkür ediyorum"

Projenin hedefleri ve sağladığı faydalar

Evde diyaliz uygulaması sayesinde hastaların yaşam kalitesinin arttığı, ulaşım ihtiyacının azaldığı ve maddi yükün düştüğü, ayrıca iş gücü kaybının en aza indiği belirtildi. Projenin temel amacı; hastaların tedavi süreçlerini daha konforlu hale getirmek, yaşam kalitelerini artırmak ve hasta odaklı sağlık hizmetlerini daha yaygın hale getirmektir.

