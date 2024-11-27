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Antalya'da Feci Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti, Sürücü Yaralandı

Antalya'da aydınlatma direğine çarpan otomobilde 17 yaşındaki Nazlı E. hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:57
Antalya'da Feci Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti, Sürücü Yaralandı

Antalya'da Feci Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kaza, 18 yaşındaki sürücü Muhammet Enes O.'nun kontrolündeki 06 CZB 462 plakalı otomobilin, Barbaros Caddesi'nde yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazanın Ardından Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Sürücü Muhammet Enes O. ve yanında bulunan Nazlı E. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Fakat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nazlı E. yaşamını yitirdi.

Kaza Anı Kameralara Yansıdı

Feci kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünmesi net bir şekilde yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 17...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, 18 yaşındaki sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 17...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, 18 yaşındaki sürücü yaralandı.

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