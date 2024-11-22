Antalya'da Heyelan: Kaya Parçası 2 Katlı Evi Vurdu

Antalya'da Heyelan ve Kaya Parçasının Eve Çarpması

Antalya'nın Serik ilçesinde, kuvvetli yağış sonucunda meydana gelen heyelan, 2 katlı bir evi olumsuz etkiledi. Merkez Mahallesi Seyir Tepesi mevkiinde saat 04.00 sıralarında oluşan heyelan, tepenin yanındaki bir evin kapısına büyük bir kaya parçasının çarpmasına neden oldu.

Kayıpların ve Yardım Taleplerinin Ardından Gelişmeler

Heyelan sonucunda evde mahsur kalan Burcu ve Şevket Kuşçu çifti, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. Evin sakinlerinden Şevket Kuşçu, gece boyunca etkili olan yağış nedeniyle bir sarsıntıyla uyandıklarını belirtti. Kuşçu, "Sabaha karşı büyük bir gürültü oldu. Deprem olduğunu sandık. Kapıyı açtığımızda kocaman bir kaya parçası ile karşılaştık. Tepeden kopan kaya, evin kapısını kapatmıştı." dedi.

Evde yaşananların ardından, kayanın kapıyı kapatması nedeniyle hem çocuklarının okula gidemediklerini hem de kendi işlerine gidemediğini dile getiren eşi Burcu Kuşçu, itfaiye ekiplerinden yardım beklediklerini belirtti. Evin arka kısmında da hasar meydana geldi.

Olayla ilgili incelemelerde bulunan ekipler, kayaların kaldırılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'nın Serik ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle oluşan heyelanda kaya parçası, 2 katlı bir eve çarparak hasara neden oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle oluşan heyelanda kaya parçası, 2 katlı bir eve çarparak hasara neden oldu.