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Antalya'da Kahve Şubesine Molotoflu Saldırı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kahve şubesine yönelik molotofkokteyli saldırı gerçekleşti. Olayda yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 01:07
Antalya'da Kahve Şubesine Molotoflu Saldırı

Antalya'da Molotofkokteyli Saldırı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir kahve zincirine yönelik, Ali Çetinkaya Caddesi üzerindeki Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi giriş katında molotofkokteyli saldırısı yapıldı.

Saldırı Anı ve Sonrası

Olay anında, maskeli bir şahıs tarafından kahve şubesine molotofkokteyli atıldı. Atılan molotof sonucunda kapı girişinde yangın çıktı. Ancak, şube çalışanları hızla yangını söndürmeyi başardı.

Yaralanma Yaşanmadı

Bu saldırıda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Olayın ardından, ihbar üzerine gelen güvenlik güçleri iş yerinin önünde güvenlik önlemleri aldı.

Saldırganların Yakalanması İçin Çalışmalara Başlandı

Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bir kahve zinciri markasının Muratpaşa ilçesindeki şubesine molotofkokteyli saldırı...

Bir kahve zinciri markasının Muratpaşa ilçesindeki şubesine molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildi.

Bir kahve zinciri markasının Muratpaşa ilçesindeki şubesine molotofkokteyli saldırı...

Bir kahve zinciri markasının Muratpaşa ilçesindeki şubesine molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildi.

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