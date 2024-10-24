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Antalya'da Kaza Kurşunuyla Ölüm Olayında İki Tutuklama

Antalya'da 22 yaşındaki gencin ölümüne neden olan kaza kurşunuyla ilgili iki kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:49
Antalya'da Kaza Kurşunuyla Ölüm Olayında İki Tutuklama

Antalya'da Kaza Kurşunuyla Ölüm Olayı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla yaşamını yitirmesi üzerine başlatılan soruşturmada iki şüpheli tutuklandı.

Olayın Detayları

Yeşildere Mahallesi'nde 9 Ekim tarihinde yaşanan olayda, Ahmet Yusuf Kaçarlar, iki grup arasında çıkan bir kavga sonucu ateşlenen silahtan gelen kaza kurşunu nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bu olayla ilgili olarak, şüphelilerin saklandığı adrese düzenlenen operasyonda, M.D. ve Y.D. isimli iki zanlı gözaltına alındı.

Yapılan Operasyon

Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlik kararı ile tutuklandılar.

Daha Önceki Gözaltılar

Olayla ilişkin daha önce gözaltına alınan 3 kişi, tutuklama kararıyla cezaevine gönderilmişti. Yaşanan bu trajik olay, bölgede derin üzüntü yarattı.

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