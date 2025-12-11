Çilimli'de İlkokul 1. Sınıflara Kapsamlı İşitme Taraması
Erken teşhisle eğitimde aksamanın önlenmesi hedeflendi
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde, okul çağı çocuklarında sık görülebilen işitme kayıplarının erken tanısını amaçlayan kapsamlı bir tarama programı gerçekleştirildi.
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Çilimli İlçe Devlet Hastanesi ile İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan sağlık ekipleri, ilçe genelindeki ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin işitme sağlığını değerlendirmek üzere Okul Çağı İşitme Taramalarını başarıyla tamamladı.
Program kapsamında öğrencilerin işitme fonksiyonları detaylı olarak incelendi ve erken teşhisle müdahale edilebilecek işitme kayıplarının belirlenmesi hedeflendi.
Yetkililer, taramaların çocukların eğitim hayatını ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek işitme sorunlarının zamanında fark edilmesi açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.
Sağlık ekipleri, öğrencilerin sağlıklı bir eğitim süreci geçirmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.
