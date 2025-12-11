DOLAR
42,61 -0,05%
EURO
50,03 -0,41%
ALTIN
5.771,13 0,41%
BITCOIN
3.845.495,33 2,32%

Çilimli'de İlkokul 1. Sınıflara Kapsamlı İşitme Taraması

Çilimli'de ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik Okul Çağı İşitme Taramaları tamamlandı; erken teşhisle işitme kayıplarının belirlenmesi hedeflendi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:42
Çilimli'de İlkokul 1. Sınıflara Kapsamlı İşitme Taraması

Çilimli'de İlkokul 1. Sınıflara Kapsamlı İşitme Taraması

Erken teşhisle eğitimde aksamanın önlenmesi hedeflendi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde, okul çağı çocuklarında sık görülebilen işitme kayıplarının erken tanısını amaçlayan kapsamlı bir tarama programı gerçekleştirildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Çilimli İlçe Devlet Hastanesi ile İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan sağlık ekipleri, ilçe genelindeki ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin işitme sağlığını değerlendirmek üzere Okul Çağı İşitme Taramalarını başarıyla tamamladı.

Program kapsamında öğrencilerin işitme fonksiyonları detaylı olarak incelendi ve erken teşhisle müdahale edilebilecek işitme kayıplarının belirlenmesi hedeflendi.

Yetkililer, taramaların çocukların eğitim hayatını ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek işitme sorunlarının zamanında fark edilmesi açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Sağlık ekipleri, öğrencilerin sağlıklı bir eğitim süreci geçirmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE, OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA SIK GÖRÜLEBİLEN İŞİTME KAYIPLARININ ERKEN...

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE, OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA SIK GÖRÜLEBİLEN İŞİTME KAYIPLARININ ERKEN TANISINI AMAÇLAYAN KAPSAMLI BİR TARAMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE, OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA SIK GÖRÜLEBİLEN İŞİTME KAYIPLARININ ERKEN...

İLGİLİ HABERLER

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Çocuk İhmal ve İstismarı Çalıştayı Düzenlendi
2
Bilecik’te Şehitler Anısına Fidan Dikimi
3
Köşk'te 3. Geleneksel Minik Şefler Etkinliği Yoğun İlgi Gördü
4
ASKİ Mobil Uygulaması Aydınlıların Hizmetinde
5
Van'da Muradiye Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanı Aldı
6
Çarşamba’da Altyapıya Neşter: SASKİ’den Kapsamlı Yenileme
7
Antakya'da Yoğun Sis: Görüş 50 Metreye Düştü

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?