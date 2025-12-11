DOLAR
Yedek Paraşüt Uçağın Kuyruğuna Takıldı — 4 bin 600 Metrede Asılı Kaldı

Cairns yakınlarında atlayış sonrası yedek paraşütü uçağın kuyruğuna takılan Adrian Ferguson, 4 bin 600 metrede asılı kaldı; ipleri kesip ana paraşütünü açtı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:51
Olayın detayları

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Cairns kentinin güneyinde düzenlenen bir etkinlikte, 16 paraşütçü atlayış yapmak üzere uçakla havalandı.

İlk paraşütçü Adrian Ferguson'un yedek paraşütü, atlayıştan sonra açıldı ve uçağın kuyruğuna takıldı. Ferguson, yaklaşık 4 bin 600 metre yükseklikte asılı kaldı.

Kısa süre havada savrulan paraşütçü, yedek paraşütün iplerini keserek uçuştan kurtuldu ve serbest düşüş halindeyken ana paraşütünü açtı.

Ferguson güvenli bir şekilde yere indi ve yetkililer sporcuya ilişkin hafif yaralandığı bilgisini paylaştı.

