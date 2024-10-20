Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Trafik Kazası

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü trajik bir kaza sonucunda yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

18 yaşındaki Fatih Eyi yönetimindeki motosiklet, Varsak Mahallesi'nde bir minibüsle çarpıştı. Minibüsün sürücüsünün kimliği henüz açıklanmazken, motosikletin plakası da öğrenilemedi.

Kazanın Ardından

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü Eyi'yi Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Müdahaleler Yetersiz Kaldı

Hastaneye sevk edilen Fatih Eyi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.