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Antalya'da Polis Memuruna Silahlı Saldırı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir polis memuru silahlı saldırıya uğradı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:34
Antalya'da Polis Memuruna Silahlı Saldırı

Antalya'da Polis Memuruna Saldırı

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir polis memuru silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Olay, sanayi sitesinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Plakası olmayan beyaz bir araçtan, yolda yürüyen bir kişiye pompalı tüfekle ateş açıldı. Bu saldırıda mermilerden birkaçı hedef aldığı kişiye isabet etti ve yaralı yere düştü.

Olay sonrası hemen polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından, yaralı kişi Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradan ise Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi alındı.

Polis Ekipleri Çalışmalara Başladı

Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda, saldırıya uğrayan kişinin Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Şen olduğu, saldırganın ise G.K. isimli kişi olduğu belirledi. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Saldırı anı, sanayideki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, beyaz renkli aracın yol ortasında durduğu, araçtaki kişilerin pompalı tüfekle ateş ettiği ve ardından polis memurunun yere düştüğü açıkça görüldü. Saldırı sırasında, bir tamirhanede bulunan bir otomobile de saçmaların isabet ettiği belirlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde polis memuru Ali Şen, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. İlk...

Antalya'nın Serik ilçesinde polis memuru Ali Şen, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. İlk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradan da Antalya'ya sevk edildi.

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