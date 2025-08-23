Antalya'da Sahte Alkol Operasyonu: 119 bin 500 Litre Ele Geçirildi

7 şüpheli yakalandı — Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da düzenlenen operasyonda 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildiğini ve 7 şüpheli'nin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu ilde 5 ayrı adreste sahte/kaçak alkol üretimi yapıldığı ve piyasaya sürülmek üzere olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Bu tespit üzerine düzenlenen operasyonda söz konusu miktarda alkol ele geçirilirken, soruşturmanın ve operasyonun koordinasyonunun Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden ve gerçekleştirenleri tebrik ederek, "Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yerlikaya, operasyonda görev alan Antalya Valimizi, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı, Antalya İl Jandarma Komutanımız ve jandarmayı tebrik etti.