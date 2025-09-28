Antalya'da Tahliye Kararı: Adli Tıp Abdullayev'in Ölümünü 'Kalp Krizi' Olarak Belirledi

Antalya'da Türkmen uyruklu İbadulla Abdullayev'in ölümüyle ilgili Alman şüpheli A.K., Adli Tıp raporunun kalp krizi dediği gerekçesiyle tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 11:40
Olayın Detayları

Konyaaltı Liman Mahallesi'nde 19 Nisan tarihinde meydana gelen olayda, birlikte alkol alan Alman uyruklu A.K. (45) ile Türkmenistan uyruklu İbadulla Abdullayev (63) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında A.K.'nin darbesiyle yere düşen Abdullayev, bir süre sonra evinde yaşamını yitirdi.

Olay yerinde bulunan Özbekistan uyruklu İ.V. (38) ve Ukrayna uyruklu A.A. (34) da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sonrası şüpheliler adliyeye sevk edildi; A.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Şüphelinin İfadesi

Şüpheli A.K., savcılıktaki ifadesinde Abdullayev'in alkollü olduğunu ve kendisine bıçakla saldırdığını iddia etti. "Sadece iki tokat attım ve itekledim. Yere düşerken kafasını vurdu. Ardından arkadaşlarım ile Abdullayev'i evine taşıdık. Evine götürdüğümüzde nefes alıyordu. Hastaneye götürmek istedim. Ancak A.A. durumunu kontrol edip gerekirse hastaneye götüreceğini söyledi. Kız arkadaşım ile olay yerinden ayrıldım. Abdullayev'i öldürmemi gerektirecek bir husumet yoktur" şeklinde beyanda bulundu.

Adli Tıp Raporu ve Tahliye

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun 15 Eylül 2025 tarihli raporunda, maktulün kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ve darp ile ölüm arasında illiyet bağının olmadığı bildirildi. Bu rapor üzerine, sanık avukatı Şafak Baysal'ın tutukluluğa itirazını değerlendiren Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği, suçun vasfının şüpheli lehine değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak A.K.'nin tahliyesine karar verdi.

Avukatın Açıklaması

Avukat Baysal, müvekkili ile ölüm arasında nedensellik bağının bulunmadığının bilimsel ve resmi bir raporla ortaya konduğunu belirtti. Baysal, "Ceza hukuku bakımından failin kastı, ancak öngörebileceği ve bilme imkanı bulunan sonuçlarla sınırlıdır. Müvekkilin, mağdurun önceden mevcut ve ciddi derecede ilerlemiş kalp damar hastalığını bilmesi mümkün değildir" dedi.

Baysal ayrıca tahliye edilen müvekkilinin sınır dışı edilerek ülkesine gönderildiğini ve bu karara ilişkin gerekli itirazları yaptıklarını belirtti.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olayın güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, İbadulla Abdullayev ile A.K.'nin evin bahçesinde tartıştıkları, birbirlerine vurdukları ve Abdullayev'in yere düştüğü anlar yer alıyor.

