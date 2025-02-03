Antalya'da Tarihi Binada Yangın: Hasar Verdi

Antalya'da Yangın, Tarihi Bina Hasar Gördü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Balbey Mahallesi'nde bulunan iki katlı tarihi bir binada yangın çıktı. Yangın sırasında dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangının çevredeki binalara sıçramaması için hızlı bir şekilde önlem alarak müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak tarihi bina önemli hasar aldı.

Muhtarın Açıklamaları ve Binanın Geçmişi

Mahalle muhtarı Abdullah Uyaroğlu, yangın çıkan binanın geçen seneye kadar aktif olarak kullanıldığı bilgisini paylaştı. Uyaroğlu, binanın geçen yıl satıldığını ve alan kişiye bu tarz olaylara karşı uyarılarda bulunduklarını belirtti. "İçeriye devamlı birileri girip çıkıyordu. Daha önce polise defalarca bildirdik. Onlar boşaltıyordu ama daha sonra çıkanlar tekrar geliyordu. Bu gece başımıza da böyle sıkıntılı bir durum geldi. Bu 100-150 senelik bir yapı. Büyük ihtimalle tekrar restore edilecek. Mahallemize büyük geçmiş olsun," şeklinde konuştu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan tarihi bina hasar gördü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan tarihi bina hasar gördü.