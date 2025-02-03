DOLAR
35,89 -0,15%
EURO
36,81 1,01%
ALTIN
3.216,28 0,27%
BITCOIN
3.503.729,35 0,21%

Antalya'da Tarihi Binada Yangın: Hasar Verdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki katlı tarihi bir bina çıkan yangında hasar gördü, itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 01:16
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 01:24
Antalya'da Tarihi Binada Yangın: Hasar Verdi

Antalya'da Yangın, Tarihi Bina Hasar Gördü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Balbey Mahallesi'nde bulunan iki katlı tarihi bir binada yangın çıktı. Yangın sırasında dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangının çevredeki binalara sıçramaması için hızlı bir şekilde önlem alarak müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak tarihi bina önemli hasar aldı.

Muhtarın Açıklamaları ve Binanın Geçmişi

Mahalle muhtarı Abdullah Uyaroğlu, yangın çıkan binanın geçen seneye kadar aktif olarak kullanıldığı bilgisini paylaştı. Uyaroğlu, binanın geçen yıl satıldığını ve alan kişiye bu tarz olaylara karşı uyarılarda bulunduklarını belirtti. "İçeriye devamlı birileri girip çıkıyordu. Daha önce polise defalarca bildirdik. Onlar boşaltıyordu ama daha sonra çıkanlar tekrar geliyordu. Bu gece başımıza da böyle sıkıntılı bir durum geldi. Bu 100-150 senelik bir yapı. Büyük ihtimalle tekrar restore edilecek. Mahallemize büyük geçmiş olsun," şeklinde konuştu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan tarihi bina hasar gördü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan tarihi bina hasar gördü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan tarihi bina hasar gördü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan tarihi bina hasar gördü.

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Ege Denizi'nde Deprem Fırtınası: AFAD Uyarılarda Bulundu
3
Antalya'da Falezlerden Düşen Gençten Kayıp: Cansız Bedenine Ulaşıldı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenyurt Eğitim Külliyesi'ni Açıyor
5
İsrail'in Yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den Filistinlilere Tehdit
6
Gündem Özeti: 3 Şubat 2025 Hangi Gelişmeler Olacak?
7
MHP'li Yönter, Ümraniye ve Çekmeköy'de Kardeşlik Vurgusu Yaptı

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı