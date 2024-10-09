Antalya'da Trafik Kazasında 4 Yaralı

Antalya Gazipaşa'da Kaza Anı Kamerada

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Denizkızı Kavşağı'nda meydana geldi.

Kaza Detayları

Olay, Ceyhan Y. yönetimindeki 07 AYT 382 plakalı otomobil ile Cihan S. tarafından sürülen 07 AGP 883 plakalı minibüsün çarpışması sonucu yaşandı. Kaza sonucunda hem araç sürücüleri hem de otomobilde bulunan Fikret I. ve Hilmiye K. yaralandı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları derhal hastanelere ulaştırdı ve tedavi süreci başladı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kazanın anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, kazanın nasıl meydana geldiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.