Antalya'da Turist Hareketliliği Kasımda da Yurt Dışı Rezervasyonlarıyla Sürecek

Genel Durum ve Hedefler

Antalya turizmi, 17 milyondan fazla yabancı ziyaretçi hedefiyle yılı kapatmaya hazırlanıyor. Turizmciler, kış döneminde de alternatif turizm alanlarıyla hareketliliğin süreceğini ve sezonun uzatılmasının hedeflendiğini belirtiyor.

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu'nun Değerlendirmesi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Rusya-Ukrayna savaşının ve Orta Doğu'daki karışıklıklara rağmen geçen yıldan daha fazla yabancı misafir ağırladıklarını ifade etti. Kavaloğlu, turizmi 12 aya yaymak ve kış sezonunda hareketliliği artırmak için yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Kavaloğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile işbirliği içinde; sağlıktan spora, golften toplantıya, seminerden kongreye, astroturizmden gastronomiye kadar sektörün çeşitlendirilmesi üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kavaloğlu'nun sözleri şu şekilde:

"Sezonun kasımın üçüncü haftasına kadar uzamasını arzu ediyoruz. Aralıkta Noel tatili, hemen ardından yılbaşı, Ortodoks Noel'i, akabinde de futbol takımlarının kamplarıyla spor turizmi başlıyor. Golf turizmi de kış sezonu boyunca devam ediyor. Antalya'da açık olan otellerin doluluk yaşayabilecekleri bir kış dönemi geçirmeyi arzu ediyoruz."

Kavaloğlu, kış döneminde Antalya'daki otellerin yaklaşık %15'inin açık kaldığını ve altyapısı yeterli olan tesislerin yıl boyunca misafir kabul ettiğini vurguladı. İklimsel avantajlar nedeniyle İspanya ve Mısır'ın kış dönemi için avantajlı olduğunu belirterek, rekabetin özellikle İspanya, Fransa ve Yunanistan ile sürdüğünü aktardı.

Ulaşım odağında Antalya ve Türkiye merkezli pazarlamada 4 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 900 milyon kişinin bulunduğuna değinen Kavaloğlu, savaşın sona ermesinin özellikle Rus pazarında önemli bir artış yaratacağını, 2019'da Antalya'ya gelen yaklaşık 7 milyon Rus ziyaretçi sayısının tekrar gündeme gelebileceğini söyledi. "Biz şu anda 3 milyon civarındaki Rus turist ile mutluyuz çünkü diğer pazarları yükseltmeye çalışıyoruz," diye ekledi.

Manavgat ve Side: Rezervasyonlar ve Yenilikçi Uygulamalar

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral, sezona kötü başlansa da temmuz sonrası beklenenden yüksek bir turist hareketliliği yaşandığını belirtti. Süral, Antalya için belirlenen 17 milyonun üstü yabancı turist hedefine ulaşılacağından emin olduklarını söyledi.

Süral, Antalya'ya gelen turistlerin yaklaşık %30'unun Manavgat'ta konakladığını ve bölgenin "her şey dahil" sistemini en iyi uygulayan destinasyonlardan biri olduğunu vurguladı. Ekim ayının iyi geçtiğini, kasım için de Rusya ve İngiltere'den rezervasyonların bulunduğunu aktardı.

Side Antik Kenti'nde uygulanan gece müzeciliği uygulamasına da değinen Süral, "Kültür ve Turizm Bakanlığınca Side Antik Kenti'nde uygulanan gece müzeciliği uygulaması, bölgenin potansiyelini artırdı," diyerek bu tür projelerin kış aylarında açık kalacak otel sayısını olumlu etkilediğini ifade etti.

Süral, TGA faaliyetlerinin ve erken rezervasyon kampanyalarının sezonun uzamasına katkı sağladığını belirterek, yerli turistlere erken planlama çağrısında bulundu.

Sonuç

Antalya'da turizm sezonunu uzatma çabaları, rezervasyon eğilimleri, kış turizmi çeşitlendirmesi ve TGA işbirliğiyle şekilleniyor. Turizm sektör temsilcileri, kış aylarında da hareketliliğin süreceğine dair iyimserliklerini koruyor.

