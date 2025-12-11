İlçe Müftüleri Mutat Toplantısı Salihli'de Yapıldı

İlçe Müftüleri Mutat Toplantısı Salihli'de Gerçekleştirildi
Manisa'da aylık İlçe Müftüleri Mutat Toplantısı, Salihli İlçe Müftülüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Aralık ayı toplantısına Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, İl Müftü Vekili Mehmet Nurlu, Salihli İlçe Müftüsü Ali Çebi ile birlikte 16 ilçe müftüsü katıldı.
Gündem ve Değerlendirmeler
Program kapsamında yürütülen dini hizmetler, etkinlikler ve çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Yeni döneme ilişkin planlamalar üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı ve uygulamaya dönük adımlar konuşuldu.
Koordinasyon ve Sonuç
Toplantının oldukça verimli geçtiği belirtilirken, ilçeler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik önemli istişareler gerçekleştirildi. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve birlik beraberlik mesajlarıyla sona erdi.
