Antalya'da Yalnız Yaşayan 70 Yaşındaki A.B. Evinde Ölü Bulundu

Antalya Muratpaşa'da yalnız yaşayan Hollanda asıllı Türk vatandaşı A.B. (70), evinde ölü bulundu; yaklaşık 15 gün önce öldüğü değerlendirilen cenaze Adli Tıp'a götürüldü.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 18:23
Komşuların İhbarı Üzerine Ekipler Sevk Edildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Çaybaşı Mahallesi 1343 Sokak'taki 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede yalnız yaşayan Hollanda asıllı Türk vatandaşı A.B (70)'den haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giriş için çağrılan itfaiye aracının yardımıyla yapılan incelemede, A.B.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmede, vefatın yaklaşık 15 gün önce gerçekleşmiş olabileceği belirtildi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morgu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

