Antalya Demre'de Sağanak: Yola Devrilen Ağaç Sürücünün Ani Manevrasıyla Hasarı Önledi

Eski Postane Caddesi'nde güvenlik kamerasına yansıyan anlar

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış sırasında Eski Postane Caddesi'ndeki bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi.

Ağacın devrildiği sırada yoldan geçen bir sürücü, ani bir manevrayla aracının hasar almasını önledi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Belediye ekipleri, trafikte aksamaya neden olan ağacı yoldan kaldırdı.