Antalya Demre'de Sağanak: Yola Devrilen Ağaç Sürücünün Ani Manevrasıyla Hasarı Önledi

Antalya'nın Demre ilçesinde sağanakta Eski Postane Caddesi'nde kökünden sökülen ağaç yola devrildi; sürücü ani manevrayla hasarı önledi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 22:52
Eski Postane Caddesi'nde güvenlik kamerasına yansıyan anlar

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış sırasında Eski Postane Caddesi'ndeki bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi.

Ağacın devrildiği sırada yoldan geçen bir sürücü, ani bir manevrayla aracının hasar almasını önledi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Belediye ekipleri, trafikte aksamaya neden olan ağacı yoldan kaldırdı.

