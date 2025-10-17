Antalya Kepez'te Sahte Altınla Yakalanan Kadın Tutuklandı

Kepez'de kuyumcuda sahte altın satmaya çalışırken yakalanan S.D., 47 bin lira değerindeki sahte ziynet eşyasıyla tutuklandı.

Kepez'de kuyumcuya sahte ziynet eşyası satmaya çalıştı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir kadının kuyumcuda sahte altın satmaya çalıştığı belirlendi. Olayla ilgili açıklama İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İş yerine gelen ekipler, S.D.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde bulunan sahte ziynet eşyalarına el konuldu. Eşyaların piyasa değeri yaklaşık 47 bin lira olarak tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

