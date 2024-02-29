Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 14 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi

FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son yaptığı paylaşımla FETÖ mensubu şüphelilere göz açtırmadıklarını belirtti.

OPERASYONLARDA 47 ŞÜPHELİ ELE GEÇİRİLDİ

Antalya merkezli gerçekleştirilen operasyonlar 14 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerinin koordinasyonunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda 47 kişi yakalandı. Yerlikaya Kıskaç-9 operasyonu ile 47 FETÖ üyesinin ele geçirildiğini duyurdu.