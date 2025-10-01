Antalya Serik'te güvercin kulübesi yandı: 25 güvercin telef oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir güvercin kulübesinde çıkan yangında 25 güvercin telef oldu. Olay, Akçaalan Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan kulübede meydana geldi.

Olay ve müdahale

Kulübede, sahibine ait güvercinlerin bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yapılan incelemede, kulübede bulunan 25 güvercin'in telef olduğu tespit edildi. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Tanık ve sahibiyle ilgili bilgiler

Yangını gören Hakan Saygı, dumanları fark ettiklerini ve hemen itfaiyeye haber verdiklerini söyledi. Saygı, alevlerin kısa sürede kulübeyi sardığını ve güvercinlerin ölümü nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

Kulübenin sahibinin ise askerlik yapan oğlunun yemin törenine katılmak için Erzincan'a gittiği öğrenildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde güvercin kulübesinde çıkan yangında 25 güvercin telef oldu.