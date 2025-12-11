DOLAR
Antep İşi Nakışı UNESCO Listesine Resmen Tescillendi

Gaziantep öncülüğünde Antep İşi Nakışı UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'ne kabul edildi; Türkiye'nin sayısı 32'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:33
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Antep İşi Nakışı, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne resmi olarak kaydedildi.

Tescil, Yeni Delhi'deki Toplantıda Alındı

Teli çekilebilen özel kumaşlar üzerine model işlenerek, kenarı motiflerle süslenen ve özellikle gelin çeyizlerinin vazgeçilmez el emeği olan Antep İşi Nakışı'nın gelecek kuşaklara aktarılması ve uluslararası bilinirliğinin artırılması yönünde önemli bir adım atıldı. Karar, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 20'nci UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükumetlerarası Komite Toplantısında alındı.

Başkan Şahin Toplantıda Yer Aldı

Toplantıya katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep İşi Nakışı'nın listeye alınmasının ardından tebrikleri kabul etti. UNESCO değerlendirme raporunda belgelerin detaylı, eksiksiz ve güçlü sunulduğu belirtilerek, yaşayan mirasın korunmasına yönelik çalışmalardan dolayı Türkiye tebrik edildi.

Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Sayısı 32'ye Yükseldi

Beyaz kumaş üzerine beyaz iplikle uygulanan, ipliklerin çekilip kesilmesiyle desenlerin oluşturulduğu Antep İşi Nakışı'nın listeye dahil olmasıyla birlikte Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras unsuru sayısı 32'ye yükseldi. Böylece Türkiye, dünyada en fazla miras unsuruna sahip ikinci ülke konumunu korudu.

Şahin: "Yerelden evrensele, gelenekten geleceğe bu önemli nakışımızı koruma altına alınmasından ziyadesiyle memnunuz"

Yeni Delhi'deki toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in 12 bin yıllık tarihiyle bir medeniyet ve UNESCO şehri olduğunu vurgulayarak, "Antep İşi kültürel mirasın korunmasında, bir genç kızın çeyizindeki en önemli parçadır. Geleneksel Antep İşi'nin bir nakış olarak ne kadar önemli olduğunu kendi hayatımda yaşamış bir kardeşiniz, başkanınız olarak bugün bu tescilden ziyadesiyle ne kadar mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınması, kız çocukların okutulması, aile ekonomisinin güçlendirilmesi konusunda yerelden evrensele, gelenekten geleceğe bu önemli nakışımızı koruma altına alınmasından ziyadesiyle memnunuz" ifadelerini kullandı.

Geleceğe Taşıma ve Eğitim Çalışmaları

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı iş birliğinde Antep İşi Nakışı'nın geleceğe taşınması için eğitim kursları açıldığını belirterek, "Anneden kıza, neneden toruna bu önemli nakışın geleceğe taşınması için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yoğun bir çalışma yürüttük. Geleceğe taşınması için çeyizi sandıktan çıkardık, tasarımlarımızı yaptık, kullanılabilir hale dönüştürdük. Bu UNESCO'nun bugün ki tescili ile genç kızlarımıza yeni imkanlar ve fırsatlar sunacağına, aile ekonomisini güçlendireceğine, 21'inci yüzyılın tasarım yüzyılı ile UNESCO'nun bu güzel eserleri geleceğe taşıyacağına inancım tamdır. Şahsım, şehrim ve ülkem adına bir 'UNESCO Şehri' olan Gaziantep'e bu verilen yeni imzanın bizi geleceğe taşıyacağına inanıyorum. Bu imza geleceğe atılmıştır. Antep İşi Nakışı, artık UNESCO'nun tescili ile kültürel miras olarak korunmuştur, geleceği aydınlatmıştır" diye konuştu.

