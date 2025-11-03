AOÇ'deki Tarihi Hangarlar Kültür ve Sanat Merkezine Dönüştü

ABB, AOÇ'deki tarihi hangarları kültür ve sanat merkezine dönüştürdü; mekan 31 Ekim-2 Kasım'daki PlaceMaking Festivali ile açıldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 13:53
PlaceMaking Festivali ile açılış gerçekleştirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki tarihi hangarları kültür ve sanat merkezi haline getirdi. ABB'den yapılan açıklamaya göre mekan, 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde düzenlenen PlaceMaking Festivali ile kapılarını açtı.

Açılışa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt de katıldı ve festivali ziyaret etti.

ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, açılış konuşmasında AOÇ arazisinde bulunan hangarları değerlendirmek istediklerini belirterek, "PlaceMaking Festivali, yeri dönüştüren ve değiştiren bir felsefe. Türkiye'de ilk defa Başkent'te yapılıyor. Ankara Kültür Markası çatısı altında istenirse her yerde kültür sanat etkinliklerinin yapılabileceğini, bu alanların da kültür sanat anlamında kullanılabileceğini ispat etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Festivalin paydaşlarından Roof Coliving kurucu direktörü Emre Güzel ise Ankara'nın 7/24 kullanılabilecek bir buluşma alanına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, atıl hangarları halkın kültür ve sanat etkinliklerine katılabileceği mekana dönüştürdüklerini kaydetti.

