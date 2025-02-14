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Apple, Çin'deki iPhone'lara Yapay Zeka Entegrasyonu İçin Alibaba ile İşbirliği Yapacak

Apple, Çin'de iPhone'larda yapay zeka hizmetleri sunmak için Alibaba ile anlaşma sağladı. Anlaşma detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:50
Apple, Çin'deki iPhone'lara Yapay Zeka Entegrasyonu İçin Alibaba ile İşbirliği Yapacak

Apple, Çin'de Yapay Zeka Hizmetleri için Alibaba ile Anlaştı

Amerikalı teknoloji devi Apple, Çin'de sattığı iPhone'larda yapay zeka hizmetleri sunabilmek amacıyla Alibaba ile işbirliği yapma kararı aldı. Bu önemli anlaşmanın detayları, Alibaba'nın sahibi olduğu South China Morning Post gazetesindeki şirket içi kaynaklara dayandırılarak ortaya kondu.

'Apple Intelligence' Projesi

Apple, 'Apple Intelligence' adını verdiği üretken yapay zeka hizmetlerini Çin'de sunmayı hedefliyor. Bunun için ise Alibaba'nın 'Qwen' yapay zeka modelinden yararlanacak. Yapay zeka entegrasyonunun gerçekleşebilmesi için Çin'deki düzenleyici kurumların belirlediği kriterler doğrultusunda hareket ediliyor. Bu düzenlemeler, yalnızca Çin ana karasındaki şirketler tarafından geliştirilen yapay zeka hizmetlerine onay veriyor, dolayısıyla Apple kendi yapay zeka modelini kullanamıyor.

Çin Pazarında Düşen Satışlar

Daha önce Apple'ın Çin'deki yapay zeka entegrasyonu için Baidu, ByteDance ve Tencent gibi ülkenin en büyük internet ve teknoloji şirketleri ile görüşmeler yaptığı biliniyordu. Ancak bu anlaşmanın, Apple’ın Çin pazarındaki satışlarının düştüğü bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor. Şirketin 2024 yılına ait iPhone satışları, önceki yıla göre yüzde 17 azaldı.

Öte yandan, Apple'ın Çin'deki akıllı telefon pazarındaki payı Vivo ve Huawei gibi yerli şirketlerin gerisinde kalmış durumda. Bu durum, Apple'ın Çin pazarındaki etkinliğini artırmak için yeni stratejiler geliştirmesini zorunlu kılıyor.

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