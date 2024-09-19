Arap Ülkelerinden BM Genel Kurulu'na Destek: Filistin'e Umut Doğdu

Arap Dünyasından Tarihi Karar Desteklemesi

Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na sunduğu karar tasarısının kabul edilmesinin ardından büyük bir memnuniyet duyduklarını açıkladı. Söz konusu karar, İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini talep ediyor.

Filistin Yönetimi'nden Açıklama

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu tarihi gelişme sonrası yaptığı açıklamada, kararın Filistin halkına umut verdiğini ifade etti. Abbas, BM Genel Kurulu üyelerinin üçte ikisinden destek almanın uluslararası fikir birliği ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını desteklediğini vurguladı.

Arap Ülkelerinin Tepkileri

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, kararın kabulünü 'tarihi' olarak nitelendirirken, Filistin meselesinde adil bir çözüm için pratik adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşılarken, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının işgalin yasa dışı olduğu yönündeki değerlendirmesinin önemine vurgu yaptı.

Katar ve Ürdün de, BM Genel Kurulu'nda alınan kararı destekleyerek, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının altını çizdi.

İİT'nin Destek Mesajı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), BM Genel Kurulu'ndaki kararın, uluslararası camianın Filistin halkının meşru haklarına olan desteğini yansıttığını belirtti ve tüm ülkeleri İsrail'in işgaline son vermesi için çağrıda bulundu.

Karar Tasarısı Detayları

BM Genel Kurulu’nda yapılan özel oturumda oylanan karar tasarısı, 14 karşı 124 oyla kabul edildi. Tasarıda, İsrail’in işgal altındaki topraklardaki yasa dışı mevcudiyetini sonlandırması ve Filistin halkına karşı yaptırım uygulanması isteniyor.