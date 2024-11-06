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Arap Ülkelerinin Liderleri Trump'ı Tebrik Etti

Donald Trump, 47. ABD Başkanı olarak Arap ülkelerinin liderlerinden tebrik mesajları aldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 16:34
Arap Ülkelerinin Liderleri Trump'ı Tebrik Etti

Arap Dünyasından Trump'a Kutlama Mesajları

Arap ülkelerinin yöneticileri, 47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ı kutladı. Çeşitli ülkelerden gelen tebrik mesajları, diplomatik ilişkilerin derinleşmesine vurgu yapıyor.

Mısır'dan Sisi'nin Mesajı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a en içten tebriklerimi sunuyor, kendisine Amerikan halkının çıkarlarını gerçekleştirmede başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Katar'dan Temim'in Desteği

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Trump'ı tebrik ederek ABD ve Katar arasındaki stratejik ilişkiyi güçlendirme arzusunu dile getirdi. Temim, "Bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı teşvik etme konusundaki ortak çabaları ilerletmek istiyorum," dedi.

Kuveyt'ten Emir Sabah'ın Övgüleri

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, resmi ajans KUNA aracılığıyla Trump'ı kutladığını duyurdu. "İki ülke arasındaki stratejik ilişkilerden övgüyle söz ediyorum," dedi.

BAE'den Al Nahyan'ın İfadeleri

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "BAE, ABD'deki ortaklarımızla herkes için refah ve istikrar dolu bir gelecek için çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyor," ifadelerini kullandı.

Ürdün'den Kral Abdullah'ın Temennisi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ürdün, ABD ile uzun süredir devam eden ortaklığını güçlendirmek için çalışmak istiyor," dedi.

Bahreyn Kralı Hamed'in Kutlaması

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Trump'a bir tebrik telgrafı göndererek iki ülkenin stratejik ilişkilerine dikkat çekti.

Filistin'den Abbas'ın Barış Mesajı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump'a yönelik tebrik mesajında, "Bölgede barış ve güvenlik için sizinle birlikte çalışmak istiyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak özgürlük arayışımızda kararlıyız," dedi.

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