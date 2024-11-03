Ardahan'da Kar Yağışı ve Buzlanma Tırları Yolda Bıraktı

Ardahan'da Kar Yağışı ve Buzlanma Problemi

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ile birlikte bazı tırların yolda kalmasına neden oldu. Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, tipiye dönüşerek ulaşımı etkiledi.

Buzlanma Nedeniyle Araçlar Durdu

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde meydana gelen buzlanma nedeniyle 6 tır ve Yaylalar mevkisinde ise 3 araç yolda kaldı.

Tır Sürücülerinin Yardım Talepleri

Tır sürücüsü Orhan Yılmaz, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'in Hopa ilçesine gitmek için yola çıktığını ancak buzlanmadan ötürü ilerleyemediklerini belirtti. Yılmaz, "Rusya'dan geliyorum. Sahara'da kaldık. Yoğun buzlanma var. Biraz tuzlama olsa, yolumuza devam edebileceğiz. Yardım istedik, gelmelerini bekliyoruz." dedi.

Başka bir tır sürücüsü olan Ergün Civelek ise Gürcistan'dan geldiğini ve yoğun buzlanma nedeniyle yaklaşık 1.5 saat yolda kaldığını ifade etti.