Ardahan'da Yaralı İki Şahin Tedavi Altına Alındı

Yaralı Şahinler İçin Harekete Geçildi

Ardahan Ovası'nın farklı noktalarında yaralı halde bulunan iki şahin, duyarlı vatandaşlar tarafından tedavi altına alındı. Yöre sakinleri, yaralı şahin ve kızıl şahin ile karşılaştıklarında hemen durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdiler.

Ekipler Hızla Bölgeye Ulaştı

Bölgeye intikal eden koruma ekipleri, yaralı kuşların tedavi süreçlerini başlatmak amacıyla Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gitmek üzere yolculuğa çıktılar.

Doğaya Dönüş Hazırlığı

Yırtıcı kuşlar, gerekli sağlık müdahaleleri tamamlandıktan sonra yeniden bulundukları doğal yaşam alanlarına bırakılacaklar. Bu tür olaylar, doğanın korunmasına yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Ardahan'da vatandaşlarca yaralı bulunan 2 şahin, tedavi altına alındı.

Ardahan'da vatandaşlarca yaralı bulunan 2 şahin, tedavi altına alındı.

Ardahan'da vatandaşlarca yaralı bulunan 2 şahin, tedavi altına alındı.