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Ardahan Emniyet Müdürü Şener, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Ardahan Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:23
Ardahan Emniyet Müdürü Şener, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Ardahan Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2023 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu özel etkinlik, gazetecilik alanında en beğenilen fotoğrafların seçilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Şener, oylama sürecinin önemine değinerek, görsel medya ve haber fotoğrafçılığının toplumsal olayların doğru bir şekilde aktarılmasında kritik bir rol üstlendiğini belirtti. Anadolu Ajansı'nın bu tür organizasyonlarının, sanat ve haberciliğin birleştiği önemli platformlar olduğuna vurgu yaptı.

Böylece Ardahan'ın emniyet müdürü, hem yerel hem de ulusal düzeyde basın ve güvenlik iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Ardahan Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

Ardahan Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ardahan Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

Ardahan Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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