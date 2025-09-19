Ardahan Posof'ta Gurbetçi Eşekle Kitap Dağıttı: 'Eşekle Gelen Dostoyevski'

Almanya'da yaşayan 60 yaşındaki Ersin Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için heybesinde kitap dolu bir eşekle Posof'a geldi. Gürcistan sınırındaki Posof ilçesindeki Posof İlkokulu'nda öğrencilerle buluşan Bilge, onlara kitap ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Heybesinde Türk ve dünya klasikleri

Bilge'nin eşeğinin heybesinde yer alan Türk ve dünya klasikleri ile kırtasiye malzemeleri öğrencilere dağıtıldı. Kendini tanıtıp çocuklara "Eşekle Gelen Dostoyevski" adında kısa bir söyleşi yapan Bilge, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Bilge, Posof'ta olmanın ve çocuklarla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Posofluların kendisini çok sıcak karşıladığını anlattı.

Belediye Başkanı'ndan çağrı

Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci de etkinliğin kentte neşeyle karşılandığını vurguladı. Demirci, çocuklar için bunun unutulmaz bir anı olacağını dile getirerek, "Eminim hepiniz yıllar sonra bile hatırlayacaksınız. Sevgili öğrenciler, sizlerden tek isteğim, kitap okumayı asla bırakmayın. Çünkü kitap okuyan insanın hayal gücü daha geniş olur."

Etkinlik, yerel halk ve öğrenciler nezdinde sıcak bir karşılık buldu; Bilge'nin eşeği ve taşıdığı kitaplar, Posof'ta eğitim ve okuma tutkusunu canlı tutan simgesel bir anı olarak kayda geçti.