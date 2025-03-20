Ardahan-Şavşat Kara Yolu Tır Geçişine Açıldı

Olumsuz hava koşullarının sona ermesiyle Ardahan-Şavşat kara yolunda tır geçişlerine izin verilmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:18
Ardahan-Şavşat Kara Yolu Tır Geçişine Açıldı

Ardahan-Şavşat kara yolu, olumsuz hava koşullarının etkisinin azalmasıyla birlikte tır geçişine açıldı. Önceki gün tır geçişine kapatılan yol, Karadeniz'i Ardahan'a bağlayan önemli bir güzergah olarak yerel ulaşımda büyük rol oynuyor.

Kentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olmuştu. Ancak, Sahara Geçidi'nde gerçekleştirilen karla mücadele çalışmaları, yolu yeniden kullanıma açtı.

Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, yolun güvenli bir şekilde tır geçişine uygun hale gelmesini sağladı. Yolda gizli buzlanma olabileceği konusunda sürücüleri uyaran ekipler, ayrıca tedbir amacıyla takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını önerdi.

Hava koşullarının ilerleyen günlerde nasıl olacağı merak edilirken, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

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