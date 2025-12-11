DOLAR
Arıcak'ta 'Minik Eller Toprakla Buluştu' ile Öğrenciler Serada

Arıcak Kaymakamlığı koordinasyonunda kurulan serada, Ormanpınar Ortaokulu öğrencileri 'Minik Eller Toprakla Buluştu' projesiyle tohumdan hasada uygulamalı eğitim aldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:29
Arıcak'ta 'Minik Eller Toprakla Buluştu' ile Öğrenciler Serada

Arıcak'ta 'Minik Eller Toprakla Buluştu' ile Öğrenciler Serada

Proje ve Uygulama

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde, Arıcak Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Minik Eller Toprakla Buluştu' projesi, Ormanpınar Ortaokulu bahçesinde kurulan serayla öğrencileri toprakla buluşturdu.

Proje kapsamında öğrenciler; tohumdan hasada kadar geçen süreci uygulamalı olarak öğreniyor ve doğayla iç içe olma fırsatı buluyor.

Hedefler ve Katkılar

Projenin hedefleri arasında öğrencilerin fiziksel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak, emeğin değerini kavramalarını desteklemek, sorumluluk duygusunu geliştirmek ve üretmenin mutluluğunu tatmalarını sağlamak bulunuyor.

Yerel kurumlar arasındaki iş birliğiyle yürütülen bu uygulama, öğrencilerin tarımsal üretim süreçlerini yakından tanıması ve pratik deneyim kazanması açısından önem taşıyor.

ARICAK’TA KURULAN SERADA ÖĞRENCİLER, TOPRAKLA BULUŞTURDU

ARICAK’TA KURULAN SERADA ÖĞRENCİLER, TOPRAKLA BULUŞTURDU

ARICAK’TA KURULAN SERADA ÖĞRENCİLER, TOPRAKLA BULUŞTURDU

