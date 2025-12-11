Arnavutköy Karaburun Sahili'ne Mega Kıyı Koruma Projesi: Dalgakıran, Enerji ve Rekreasyon

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne Kıyı Koruma Yapıları Projesi

Arnavutköy Karaburun sahil şeridinde hayata geçirilecek Kıyı Koruma Yapıları Projesi ile dalga etkisi kontrol altına alınacak, kıyı erozyonu önlenecek ve vatandaşların güvenli şekilde denize girmesi sağlanacak.

Proje Detayları

Proje kapsamında sahil boyunca ayrık nizamda toplam 5 adet dalgakıran inşa edilmesi planlanıyor. Bunlardan 4 adedi 227 metre, 1 adedi 241 metre uzunluğunda olmak üzere toplam yaklaşık 1150 metre kıyı koruma yapısı projelendirildi. Proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından daha önce inşa edilen mahmuz ve dalgakıranlarla uyumlu şekilde tasarlandı; sahilde mevcut bulunan ve yarım kalan mahmuz yapılarının kaldırılması da öngörülüyor.

Balıkçılar İçin Güvenli ve Verimli Alanlar

Ayrık dalgakıranlar deniz yüzeyindeki sert dalga hareketlerini azaltarak balıkçı teknelerinin kıyıya yaklaşmasını ve manevra yapmasını kolaylaştıracak. Oluşacak daha sakin su alanlarının balık popülasyonları için doğal barınma alanı sağlaması ve amatör ile profesyonel balıkçılığın daha düzenli yürütülmesine katkı sunması hedefleniyor. Dalgakıranlar üzerinde planlanan balık tutma alanları ise balıkçılara yeni kullanım alanları sunacak.

Dalgalar Enerjiye Dönüşecek

Ayrık nizamda inşa edilecek dalgakıranlar üzerine yerleştirilecek dalga enerjisi elektrik santralleri ile deniz enerjisinin temiz enerjiye dönüştürülmesi amaçlanıyor. Proje, çevreye duyarlı yapısıyla ilçenin enerji ihtiyacına katkı sunarken sürdürülebilir şehircilik anlayışını güçlendirecek.

Orta Dalgakıranda Yeni Sosyal Odak

Projede öne çıkan bir diğer unsur ise orta dalgakıran üzerinde planlanan kapsamlı rekreasyon alanı. Diğer dalgakıranlara göre daha geniş tasarlanan ve 41 metre eninde projelendirilen orta dalgakırana, karadan yaklaşık 100 metrelik bir köprü ile ulaşılması hedefleniyor. Bu alanda seyir terasları, balık tutma alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, oyun grupları, spor alanları ve satış noktaları gibi sosyal fonksiyonlar yer alacak.

Başkan Candaroğlu'nun Açıklamaları

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, çalışmanın sahil bandını baştan sona kapsayan planlı bir dönüşüm olduğunu vurguladı. Başkan Candaroğlu, projenin sahili Millet Bahçesi, yürüyüş yolları ve Mavi Bayraklı plaj ile entegre edeceğini belirterek şunları söyledi: "Denizi, yeşili ve sosyal yaşamı birlikte ele alan bu projeyle Karaburun sahilimiz yalnızca yaz aylarında kullanılan bir alan olmaktan çıkacak, yılın her döneminde yaşayan bir turizm cazibe merkezine dönüşecek".

Candaroğlu, projenin balıkçı barınğında yaşanan kumlaşma sorununu gidereceğini ve balıkçılar için daha güvenli çalışma alanları oluşturacağını; dalgakıranlar üzerinde planlanan dalga enerjisi uygulamalarıyla yenilenebilir enerji üretiminin de hedeflendiğini ekledi. Ayrıca Karaburun'da Millet Bahçesi ikinci ve üçüncü etap çalışmalarının sürdüğünü, Tayakadın’dan Karaburun ve Yeniköy sahiline uzanacak yaklaşık 9,5 kilometrelik bağlantı yolunun tamamlanmasıyla İstanbul Havalimanı'ndan Mavi Bayraklı plaja yaklaşık 9 dakikada ulaşım sağlanacağını ifade etti.

Güvenli Kıyı, Canlanan Ekonomi, Sürdürülebilir Gelecek

Arnavutköy Belediyesi tarafından yürütülen Karaburun Kıyı Koruma Yapıları Projesi; kıyı güvenliğini artıran, balıkçılığı destekleyen, yenilenebilir enerji üreten ve sosyal yaşamı güçlendiren çok yönlü yapısıyla Karaburun sahilinde uzun vadeli bir dönüşüm hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla Karaburun, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir sahil kimliğine kavuşacak.

