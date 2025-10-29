Arnavutluk-AB İstikrar ve Ortaklık Komitesi 20. Toplantısı Tiran’da Başladı

Arnavutluk ile AB arasındaki İstikrar ve Ortaklık Parlamenter Komitesi'nin 20. toplantısı Tiran'da başladı; üyelik müzakereleri, dış politika ve ekonomik başlıklar ele alınacak.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 00:49
Arnavutluk ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki İstikrar ve Ortaklık Parlamenter Komitesi'nin 20. toplantısı, başkent Tiran'da üst düzey yetkililerin ve AB temsilcilerinin katılımıyla açıldı.

Açılış konuşmaları

Toplantının açılışında Komite Eş Başkanları Arnavutluk Meclisi Heyet Başkanı Taulant Balla ve Avrupa Parlamentosu Heyet Başkanı Marco Tarquinio konuştu. Arnavutluk Meclis Başkanı Niko Peleshi, Meclis'in entegrasyon sürecine öncülük etmeye devam edeceğini vurguladı.

Niko Peleshi şunları söyledi: "10 yılı aşkın süredir Avrupa Parlamentosu ve Arnavutluk Meclisi üyeleri, bu forumda toplanarak Arnavutluk’taki reform süreçlerine ilişkin gelişmeleri değerlendiriyor. Arnavutluk, bugün çok güçlü bir konumda bulunuyor, 5 fasıl kümesi için müzakereleri açmış durumda ve son fasıl kümesi için müzakereleri açmaya hazırlanıyor."

Bakan ve Büyükelçi'nin mesajı

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, ülkesinin dış politika ve güvenlik alanlarında AB ile yüzde 100 uyumlu olduğunu vurguladı.

Elisa Spiropali dedi ki: "Avrupa entegrasyonu, bizim için bir tercihtir çünkü köklerini değerlerimizde ve vizyonumuzda bulur. AB üyeliği, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, temel haklara ve dayanışmaya olan bağlılığımızın bir yansımasıdır."

Toplantıda ayrıca AB'nin Arnavutluk Büyükelçisi Silvio Gonzato selamlama konuşması yaptı.

Gündem ve süre

Arnavutluk-AB İstikrar ve Ortaklık Parlamenter Komitesi Toplantısı iki gün sürecek ve Arnavutluk'un AB'ye üyelik müzakereleri, dış politika, iyi komşuluk ilişkileri, bölgesel işbirliği ile ekonomi, enerji, çevre ve turizm gibi başlıklar kapsamında görüşmeler gerçekleştirilecek.

Arnavutluk ile Avrupa Birliği (AB) arasında kurulan İstikrar ve Ortaklık Parlamenter Komitesi'nin 20. toplantısı, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da üst düzey Arnavutluk yetkilileri ve AB temsilcilerinin katılımıyla başladı. Toplantıya, Arnavutluk Meclis Başkanı Niko Peleshi (ortaada) ile Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali (solda) de katıldı.

