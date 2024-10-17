Arnavutluk'ta Tiran Belediyesi İçin İstifa Talepleri Yükseliyor

Arnavutluk'ta Protestolar Sürüyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, yerel yönetimdeki yolsuzluk iddialarına karşı artan tepkiler, protestolara dönüşmeye devam ediyor. Protestocular, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifasını talep ederek, sivil direnişlerini güçlendiriyorlar.

Protesto Eylemleri

Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisi (PL) gibi muhalefet partilerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği eylemler, Tiran Belediyesi'nin önünde toplandı. Protestinglerin, keza PD milletvekili Tomor Alizoti, tüm demokratları birlik olmaya çağırarak çok sesliliğin önemine dikkat çekti.

Polisle Gerginlik

Protesto sırasında Dorjan Teliti, Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı olarak, protestoculara sivil direnişlerini sürdürmeleri için cesaret verici sözler söyledi. Göstericilerin, lastik yakarak ve Tiran Belediye binasına yürüyerek tepkilerini gösterdiği protestoya onlarca polis memuru da güvenlik amacıyla katıldı. Yürüyüş sırasında, polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

Hedeflenen İstifa

Protestocular, Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzluk iddialarının sorgulanmasını talep ediyor. Eylemler, eski belediye yetkililerine yönelik gözaltı işlemlerinin ardından başlamıştı. Protestolar sırasında zaman zaman polisle çatışmalar ve arbede yaşanırken, göstericiler eylemlerine devam edeceklerini ifade ettiler.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.