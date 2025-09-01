Aroya Kruvaziyeri Bodrum'da: 2 bin 683 Yolcu Karaya Çıktı

Aroya Kruvaziyeri Bodrum'a Geldi

Malta bayraklı, 335 metre uzunluğundaki kruvaziyer 'Aroya', Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştı. Dev gemi Bodrum Cruise Port iskelesine demirledi.

Yolcu ve Personel Bilgileri

Gemide, Marmaris'ten gelen ve çoğu Rus olan 2 bin 683 yolcu ile 1230 personel bulunduğu belirtildi. Yolcular, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahile indi ve çevreyi gezmeye başladı.

Sahil ve Turistik Ziyaretler

Gemiden inen turistler; Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yapıp çarşıda alışveriş yaptı. Bazı ziyaretçiler ise ilçedeki tarihi mekânları gezdi.

Gemi Rotası

Yetkililerden alınan bilgiye göre, geminin akşam saatlerinde Antalya'nın Kaş ilçesine gitmek üzere Bodrum'dan hareket edeceği öğrenildi.

