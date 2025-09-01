DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,18 -0,02%
ALTIN
4.586,66 -0,53%
BITCOIN
4.488.560,01 -0,07%

Aroya Kruvaziyeri Bodrum'da: 2 bin 683 Yolcu Karaya Çıktı

Malta bayraklı 'Aroya' kruvaziyeri Marmaris'ten Bodrum Cruise Port'a yanaştı; çoğu Rus olan 2 bin 683 yolcu ve 1230 personel karaya çıktı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:29
Aroya Kruvaziyeri Bodrum'da: 2 bin 683 Yolcu Karaya Çıktı

Aroya Kruvaziyeri Bodrum'a Geldi

Malta bayraklı, 335 metre uzunluğundaki kruvaziyer 'Aroya', Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştı. Dev gemi Bodrum Cruise Port iskelesine demirledi.

Yolcu ve Personel Bilgileri

Gemide, Marmaris'ten gelen ve çoğu Rus olan 2 bin 683 yolcu ile 1230 personel bulunduğu belirtildi. Yolcular, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahile indi ve çevreyi gezmeye başladı.

Sahil ve Turistik Ziyaretler

Gemiden inen turistler; Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yapıp çarşıda alışveriş yaptı. Bazı ziyaretçiler ise ilçedeki tarihi mekânları gezdi.

Gemi Rotası

Yetkililerden alınan bilgiye göre, geminin akşam saatlerinde Antalya'nın Kaş ilçesine gitmek üzere Bodrum'dan hareket edeceği öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" isimli kruvaziyer 2 bin 683 yolcu getirdi. Malta bayraklı 335...

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" isimli kruvaziyer 2 bin 683 yolcu getirdi. Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki dev gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" isimli kruvaziyer 2 bin 683 yolcu getirdi. Malta bayraklı 335...

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
2
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
3
AB, Ukrayna'yı güvenlik garantileriyle müzakere masasına oturtmayı hedefliyor
4
Eflani yangını Kastamonu Araç'a ulaştı — Güzelce köyü tahliye edildi
5
Antalya Manavgat'ta Alacak Verecek Kavgası: 1 Kişi Öldü
6
Erdoğan-Pezeşkiyan Görüşmesi: Türkiye-İran İlişkileri ve Bölgesel Gelişmeler
7
Filistin ve Suudi Arabistan, ABD'nin BM Heyeti Vizelerini İptalini Görüştü

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye