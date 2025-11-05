Arsin'de 21 Günlük Kayıp: Mehmet Ali Gürsoy İçin Arama Sonlandırıldı

Trabzon Arsin'de 16 Ekim 2025'te denizde kaybolan Mehmet Ali Gürsoy için 21 günlük arama sona erdi; çok yönlü çalışmalar sonuç vermedi.

Arama çalışmaları sonuçsuz kaldı

Trabzon'un Arsin ilçesinde 16 Ekim 2025 tarihinde balık avlarken denizde kaybolan Mehmet Ali Gürsoy (39) için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Olayın ilk ihbarı, 16 Ekim 2025 saat 09.33'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapıldı. İhbar üzerine başlatılan çok yönlü arama faaliyetleri ay sonu itibariyle sonlandırıldığı öğrenildi.

Ekipler ve arama yöntemleri

Karadan, denizden ve havadan sürdürülen çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, dalgıç ekipleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan çok sayıda personel katıldı.

Havadan helikopter, dron ve insansız hava araçları; denizden ise sonarlarla bölge tarandı. Yapılan aramalara rağmen Gürsoy'dan herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi.

