Artvin'de Çöken Bina: Son Anda Kurtulan Vatandaş

Artvin'deki Bina Çökmesi Olayı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, Barış Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir bina, temel açma çalışmaları sırasında çöktü. Olay sırasında dükkân sahibi Şaban Yılmaz, bulunduğu bakkaldan çıkarak çevredeki insanları uyardı.

Kurtuluş Anı

Bina çökerken, mağduriyet yaşamak üzere olan bir vatandaş, durumu fark etmeyerek dükkâna girmek istemişti. Neyse ki, bu kişi son anda geri çekilerek enkaz altında kalmaktan kurtuldu.

Yerel Yönetimin Tepkisi

Olayın ardından Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yılmaz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve kazanın ucuz atlatıldığını belirtti. "Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Son anda kurtulan vatandaşımıza da geçmiş olsun diliyorum." şeklinde konuştu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çöktüğü olayda bir vatandaş enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çöktüğü olayda bir vatandaş enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çöktüğü olayda bir vatandaş enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.