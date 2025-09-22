Artvin'de helikopterle hasta tahliyesi: Aralık köyünden Rize'ye sevk

Olayın ayrıntıları

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Aralık köyü'nde heyelan nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı bir bölgede yaşayan İbrahim Keskin'in rahatsızlanması üzerine yakınları durumu Borçka Kaymakamlığı'na bildirdi.

Hastanın tahliyesi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter bölgeye sevk edildi.

Keskin, helikopter ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

