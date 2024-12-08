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Artvin'de Heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nu Kapattı

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 07:18
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 11:00
Artvin'de Heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nu Kapattı

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucunda, Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Kıyıcık mevkisinde yer alan heyelan, büyük bir toprak ve kaya kütlesinin yola sürüklenmesine neden oldu. Bu nedenle Karadeniz Sahil Yolu, her iki yönden geçişe kapandı.

Olay sırasında yoldan geçmekte olan bir otomobilde de hasar oluştu. İhbar üzerine, bölgeye Karayolları, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Artvin Valisi Turan Ergün, bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Ergün, saat 03.15 sıralarında meydana gelen büyük heyelan hakkında, "Rize-Artvin il sınırının Artvin kısmındaki Kıyıcık mevkisinde büyük bir heyelan meydana geldi. Rize-Artvin kara yolu çift taraflı trafiğe kapandı. Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Emniyet, jandarma, Kızılay, Karayolları, AFAD ve sağlık ekipleri bölgede, Sahil Güvenlik ekiplerimiz de denizden takip ediyor." şeklinde konuştu.

Heyelan bölgesindeki toprak yüksekliğinin 3-4 metre olduğunu ifade eden Ergün, "Heyelan altında araç kalıp kalmadığına dair bilgi gelmedi. Bununla ilgili PTS kayıtlarına bakılacak. 'İnşallah altında araç yoktur' diye dua ediyoruz." dedi.

Ulaşımın acil durumlarda Arhavi Yolgeçen köyü ile Fındıklı ilçesinin Derbent köyü arasındaki köy yolundan sağlanacağını belirten Ergün, enkaz kaldırma çalışmalarının gündüz yapılacağını duyurdu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma...

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma...

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

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