Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrasında bir şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele amaçlı yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Hopa terminalinde duraklamış olan bir yolcu otobüsünde kritik bir operasyon gerçekleştirdi.

Elde ettikleri istihbarat doğrultusunda, otobüsteki O.A. (28) isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 108 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, adli süreçlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.