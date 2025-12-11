ASELSAN’ın Yerli Mobil Dijital Röntgen Cihazı Ankara’da Hizmete Sunuldu

Düşük radyasyon ve yapay zeka destekli teknoloji hastanelere dağıtılıyor

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mobil dijital röntgen cihazı, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmete sunuldu. Cihazın yurt genelinde dağıtımına bugün itibarıyla başlandı.

Teslim törenine Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ve ilgili kurum ile kuruluş yetkilileri katıldı.

Teslimat ve üretim planı

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, cihazın dağıtımına ilişkin olarak şunları söyledi:

“Üretilen cihaz dünya standartlarında bir kısım özellikleriyle şu an kullanılabilen cihazların üst versiyonunda bir cihaz. Tamamen dijital bir cihaz ve vatandaşın daha az radyasyon almasını sağlayan, tüm teknolojik donanımlara da sahip bir cihaz olarak hizmete bugün itibarıyla sunulmuş oldu. Bugünden itibaren dağıtımlara başladık. İlk teslimatı burada yapmış olduk. ASELSAN bu yıl için kapasite olarak 30 tane cihaz üretebildi. Bir sonraki yıl bunu 120-130 şeklinde alımlarımıza devam edeceğiz. Şimdilik hesaplamamız 330 civarında bir cihazı ASELSAN üreterek bizim hizmetimize sunmuş olacak. Biz de hastanelerimizin ihtiyaçlarına göre dağıtımlarını yapmış olacağız ama bu ilk 30 cihaz bu hafta içerisinde bütün planlı hastanelerimize gitmiş olacak”

Cihazın öne çıkan özellikleri

ASELSAN'ın geliştirdiği cihaz, düşük radyasyon seviyesi ve yapay zeka destekli yapısıyla öne çıkıyor. Cihaz; kullanıcıya tıbbi ve teknik alanlarda destek sunan uygulamalarla birlikte çalışıyor ve tamamen dijital altyapıya sahip olarak hizmet veriyor.

Dr. Hakan Usta, cihazın yerli sermaye ve mühendislikle üretilmiş olmasının önemine değinerek, bu gelişmenin gelecekteki üretimler için yol gösterici olacağını vurguladı:

“Cihazın özellikle dijital olması, radyasyonun az olması ve yapay zeka destekli olması bizim için çok önemli. Cihaz kullanıcıya tıbbi ve teknik konularda destek veren uygulamaları da barındırıyor. Artık yapay zekanın birçok konuda devreye girdiği durumda bizim tıbbi cihazlarımızın da bundan eksik kalmaması adına güzel bir örnek. Bu cihazın Türkiye’de yerli bir sermayeyle ve yerli bir mühendisle üretiliyor olması, bizleri derinden mutlu etmesi gerekiyor. Çocuklarımıza da, gençlerimize de bu anlamda ışık tutulması gerekiyor. Bu bundan sonraki üretimler için de ışık olacak bir durum. İnşallah üretimler ASELSAN ve diğer şirketlerle birlikte devam edecek. Hem sağlık camiamız teknolojiyi üst düzeyde kullanarak daha doğru teşhis koyabilme adına bu cihazlardan istifade edecek, hem vatandaşımız daha az radyasyona maruz kalacak hem de hizmetin daha hızlı sağlanması durumunda sağlık anlamında verimli bir duruma geçmiş olacak”.

ASELSAN tarafından bu yıl üretilen ilk 30 cihazın bu hafta içerisinde planlı hastanelere dağıtılacağı, gelecek yıl üretim kapasitesinin 120-130 adede çıkarılmasının hedeflendiği ve toplamda yaklaşık 330 cihazın sağlık hizmetine sunulmasının planlandığı belirtildi.

