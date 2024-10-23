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Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Yolu Hizmete Açılıyor

Ulaştırma Bakanı, yeni yol ve tünelin kış koşullarını hafifleteceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:47
Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Yolu Hizmete Açılıyor

Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu Açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli ile Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu'nun yarın hizmete açılacağını duyurdu. Bu projelerin, kış aylarında Mozeret Geçidi’nde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırma amacı taşıdığı belirtildi.

Proje Detayları

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu, 16,3 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı, bölünmüş yol standartlarında inşa edildi. Proje kapsamında, 2 bin 308 metre uzunluğundaki Aşık Şenlik Tüneli, 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi'ni geçiyor," ifadesini kullandı. Ayrıca, 53 metrelik Çıldır Köprüsüyle birlikte, 6 hemzemin kavşak inşaatının da tamamlandığı aktarıldı.

Trafik Güvenliği ve Ekonomik Tasarruf

Uraloğlu, "Aşık Şenlik Tüneli sayesinde, kış mevsiminde Mozeret Geçidi’nde risk yaratan dik virajlar ve tretuvarsız yolları ortadan kaldırıyoruz. Yol kotunu 209 metre aşağıya alarak, sürücüler için güvenliği artırıyoruz," şeklinde konuştu. Ayrıca, yeni güzergahın 4 kilometre kısalacağına dikkat çekilerek, seyahat süresinin 35 dakikadan 10 dakikaya düşeceği belirtildi.

Bu projeyle, yıllık 113,5 milyon lira tasarruf sağlanacağı ve 2 bin 42 ton karbon emisyonunun azaltılacağı ifade edildi. Uraloğlu, "Kesintisiz bölünmüş yol projemiz, uluslararası ticaret hacmimizi artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunacak," dedi.

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