Aşırı yağışlar hayatı etkiledi meteorolojiden uyarı geldi: 13 ilde tedbir alınmalı!

Ordu'nun Çaybaşı ve İkizce ilçelerindeki sel felaketi, bölge halkını derinden etkiledi. Yağışlar nedeniyle yolların kapanması ve mahsur kalanların olması, yetkililerin gece boyunca çalışmasını gerektirdi. Ordu Valisi Muammer Erol ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, felaketin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.



83 yaşındaki Hatice Kocakoç ve 20 yaşındaki Nazar Karataş, sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Yağışlar sonrası, bölgede su baskınları ve heyelanlar meydana geldiği bildirildi.

Meteoroloji'nin yayınladığı son verilere göre, Ordu ve çevresindeki yağışların devam edeceği ve sel riskinin sürdüğü belirtiliyor. Ayrıca, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgarların etkili olacağı uyarısı yapıldı.

Ordu'da sel ve su baskını riski turuncu kodla (tehlikeli) seviyede iken, Samsun'un da dahil olduğu Van, Ağrı, Muş, Bingöl, Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Bayburt, Trabzon ve Giresun illerinde ise sarı kodla (az tehlikeli) uyarılar devam ediyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, batı bölgelerindeki aşırı sıcaklar konusunda uyardı. İstanbul'da hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkacağı ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, tatil bölgelerindeki sıcakların sağlık açısından risk taşıdığı vurgulandı.